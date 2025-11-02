Синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать белорусам в ноябре
- 2.11.2025, 14:31
- 1,458
Погода будет теплой для этого времени года.
До зимы осталось меньше месяца. Однако пуховики доставать рано – погода еще достаточно переменчивая.
Все располагает к прогулкам по шуршащим опавшим листьям.
Синоптик Дмитрий Рябов рассказал, каким будет последний месяц осени в этом году.
Согласно прогнозам, средняя температура ожидается на 1,5 градуса выше климатической нормы.
Солнца все меньше
К слову, на северо-востоке это -1°C, а на юго-западе – до +3°C. По сравнению с октябрем понижение составляет до 6 градусов.
Воздух будет охлаждаться постепенно. Переход среднесуточной температуры через 0°C в сторону понижения считается началом зимы. Обычно это бывает в середине месяца, а на юго-западе страны – в третьей декаде ноября.
Продолжительность светлого времени суток уменьшится примерно на полтора часа и к концу ноября составит около восьми часов. Солнечные дни будут редким явлением.
Выпадет ли снег в ноябре?
Ноябрь, по прогнозу Рябова, принесет аномальные погодные условия – резкие перепады температур, сильные осадки и нестабильное давление.
Ожидается от 16 до 20 дней с осадками. Их месячное количество предполагается выше средних многолетних значений.
Ночью и рано утром при высокой влажности со слабым ветром возможны туманы и гололед.
Как это часто и случается, ноябрь станет самым неприятным месяцем в осеннем сезоне.
Частые циклоны и быстрая смена погоды создадут условия для резких изменений температуры, атмосферного давления и формирования очень неустойчивой погоды.