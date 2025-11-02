Синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать белорусам в ноябре 2.11.2025, 14:31

1,458

Фото: Charter97.org

Погода будет теплой для этого времени года.

До зимы осталось меньше месяца. Однако пуховики доставать рано – погода еще достаточно переменчивая.

Все располагает к прогулкам по шуршащим опавшим листьям.

Синоптик Дмитрий Рябов рассказал, каким будет последний месяц осени в этом году.

Согласно прогнозам, средняя температура ожидается на 1,5 градуса выше климатической нормы.

Солнца все меньше

К слову, на северо-востоке это -1°C, а на юго-западе – до +3°C. По сравнению с октябрем понижение составляет до 6 градусов.

Воздух будет охлаждаться постепенно. Переход среднесуточной температуры через 0°C в сторону понижения считается началом зимы. Обычно это бывает в середине месяца, а на юго-западе страны – в третьей декаде ноября.

Продолжительность светлого времени суток уменьшится примерно на полтора часа и к концу ноября составит около восьми часов. Солнечные дни будут редким явлением.

Выпадет ли снег в ноябре?

Ноябрь, по прогнозу Рябова, принесет аномальные погодные условия – резкие перепады температур, сильные осадки и нестабильное давление.

Ожидается от 16 до 20 дней с осадками. Их месячное количество предполагается выше средних многолетних значений.

Ночью и рано утром при высокой влажности со слабым ветром возможны туманы и гололед.

Как это часто и случается, ноябрь станет самым неприятным месяцем в осеннем сезоне.

Частые циклоны и быстрая смена погоды создадут условия для резких изменений температуры, атмосферного давления и формирования очень неустойчивой погоды.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com