2 ноября 2025, воскресенье, 16:17
СБУ ударила по логистике РФ на оккупированных территориях

1
  • 2.11.2025, 14:40
  • 1,642
Серия взрывов прогремела на базах врага.

Служба безопасности Украины осуществила серию точных ночных ударов по складам и базам оккупантов на временно оккупированных территориях. Операцию провели спецназовцы подразделения «Альфа», использовав дроны FP-2 с боевыми зарядами весом 105 кг.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Спецподразделение «Альфа» Службы безопасности Украины нанесло очередной точечный удар по позициям противника на временно оккупированных территориях.

По данным СБУ, в результате операции уничтожены места скопления техники и живой силы врага, которые использовались для логистики, снабжения и координации действий российских подразделений.

Атаки были осуществлены в ночное время с использованием современных беспилотных летательных аппаратов FP-2, оснащенных боевыми зарядами по 105 кг взрывчатки. Благодаря высокой точности дронов удары попали непосредственно в цели, что привело к детонации вражеских складов и значительным потерям среди оккупантов.

В Службе безопасности отметили, что подобные операции являются частью системной работы по уничтожению логистической инфраструктуры врага на оккупированных территориях.

«Служба безопасности Украины продолжает применять все доступные средства для нейтрализации врага и напоминает: мы уничтожим его в любом месте!», - отметили в ведомстве.

