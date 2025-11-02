СБУ ударила по логистике РФ на оккупированных территориях 1 2.11.2025, 14:40

1,642

Серия взрывов прогремела на базах врага.

Служба безопасности Украины осуществила серию точных ночных ударов по складам и базам оккупантов на временно оккупированных территориях. Операцию провели спецназовцы подразделения «Альфа», использовав дроны FP-2 с боевыми зарядами весом 105 кг.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Спецподразделение «Альфа» Службы безопасности Украины нанесло очередной точечный удар по позициям противника на временно оккупированных территориях.

По данным СБУ, в результате операции уничтожены места скопления техники и живой силы врага, которые использовались для логистики, снабжения и координации действий российских подразделений.

Атаки были осуществлены в ночное время с использованием современных беспилотных летательных аппаратов FP-2, оснащенных боевыми зарядами по 105 кг взрывчатки. Благодаря высокой точности дронов удары попали непосредственно в цели, что привело к детонации вражеских складов и значительным потерям среди оккупантов.

В Службе безопасности отметили, что подобные операции являются частью системной работы по уничтожению логистической инфраструктуры врага на оккупированных территориях.

«Служба безопасности Украины продолжает применять все доступные средства для нейтрализации врага и напоминает: мы уничтожим его в любом месте!», - отметили в ведомстве.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com