Foreign Affairs: Новый африканский порядок 2.11.2025, 15:36

Нигерия и Южная Африка могут обеспечить процветание континента.

Страны Африки получают уникальный шанс укрепить свои позиции. С ослаблением традиционного либерального порядка, который после Второй мировой войны определял глобальные правила игры, африканские государства могут привлечь больше инвестиций и торговых возможностей, если научатся действовать сообща, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

На долю Африки приходится 20% населения планеты, но лишь около 5% мировой экономики. Наиболее подготовленными к роли лидеров Африки сегодня являются Нигерия и Южная Африка. Нигерия, с населением более 230 млн человек, обладает мощным культурным влиянием, ее музыка, кино и мода популярны на континенте и за его пределами. Южная Африка — самая индустриализированная экономика Африки, с развитой финансовой системой и глобальным геополитическим весом, что позволяет ей привлекать инвестиции.

Эти страны уже сотрудничали ранее. В начале XXI века президенты Нигерии и Южной Африки, Олусегун Обасанджо и Табо Мбеки, продвигали панафриканскую повестку и заключали союзы, включая Африканский союз и Новое партнерство для развития Африки. Однако внутренние экономические и политические проблемы замедлили эти процессы. Южная Африка страдает от низкого роста и социального неравенства, Нигерия сталкивается с этническими и религиозными разногласиями.

Сегодня совместные усилия двух крупнейших экономик Африки могут ускорить интеграцию континента на глобальном уровне. Развитие внутренней торговли и промышленности через Африканскую континентальную зону свободной торговли создаст рынок на 1,4 млрд человек и объемом $3,4 трлн. Компании Нигерии и Южной Африки смогут расширять производство, снижать издержки и привлекать инвестиции.

Для этого страны должны начать с укрепления двусторонней координации, поддержки дипломатических инициатив друг друга, а затем привлекать к сотрудничеству другие ключевые государства, такие как Египет, Марокко и Алжир. Используя свои комплементарные сильные стороны, Нигерия и Южная Африка могут возглавить Африку в новую эпоху экономического роста и регионального влияния.

Если лидеры сумеют объединить усилия, Африка получит шанс выйти из периферии и стать влиятельным игроком на глобальной арене.

