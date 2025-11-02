Овощи на Комаровке подорожали до «зимних» цен 2.11.2025, 15:45

Есть только два исключения.

Все меньше заполнены ряды на сезонном Комаровском рынке в Минске в начале ноября, выбор свежих фруктов и овощей становится меньше, а цены на них – выше. Исключение составляют зимне-сезонные цитрусовые и хурма, пишет smartpress.by.

Все больше цен на рынке на огурцы, томаты, сладкие перцы приближаются к магазинным, а порой и превосходят их. Огурцы по 7 рублей за 1 кг, болгарские перцы по 6-12 рублей за 1 кг, томат по 5-10 рублей за 1 кг – классическая цена на Комаровском рынке в первые выходные ноября.

Можно найти и дешевле, правда. Но остатки или «некондицию».

– Вот томат по 3 рубля за 1 кг, внешне они неплохие, но внутри совсем мягкие. Если вам такие подойдут, берите, конечно, но я бы посоветовала те, что подороже – они лучше и вкуснее, – честно признается продавец.

На что больше нацелено внимание покупателей, чем на остатки сезонных овощей, так это на осенние фрукты: фейхоа (7-9 рублей за 1 кг), виноград (цены разнятся от 3 до 10 рублей за 1 кг), гранаты (от 3,9 рублей за 1 кг), обилие цитрусовых и хурмы (от 5 до 15 рублей за 1 кг).

Многие продавцы дают попробовать товар и рассказывают о его преимуществах:

– Этот сорт чуть-чуть с кислинкой, тот – сладкий и терпкий, а такой хоть и с косточками, но самый вкусный и ароматный – обязательно сравните.

Из ягод на рынке есть немного слив (3-6 рублей за 1 кг), малина (30 рублей за 1 кг), брусника, клюква (11-12 рублей за 1 кг) и облепиха.

Яблоки по-прежнему продают по цене 5-7 рублей за 1 кг (а некоторые и дороже), груши – по 10 рублей за 1 кг.

А еще на рынке в начале ноября вам предложат купить последние сезонные дыни и арбузы. Арбузы – по 3,9 рублей за 1 кг, дыни, в зависимости от сорта, – от 5 до 10 рублей за 1 кг. Выглядят по-летнему аппетитно.

– В магазинах арбузов уже нет, – утверждают продавцы. – К тому же, вкус их совсем другой. Редко вы найдете настоящий вкусный арбуз в магазине даже в сезон, не то что сейчас. Скоро и этого не будет.

