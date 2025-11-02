закрыть
2 ноября 2025, воскресенье
Брэд Питт снова отрастил усы

  • 2.11.2025, 15:57
Брэд Питт снова отрастил усы

Его новый образ вызывает ностальгию по «Бесславным ублюдкам».

Актер Брэд Питт вновь удивил поклонников стильным преображением. 61-летний актер показал новую прическу и усы, навеявшие ностальгию по его образу из фильма Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки», пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

После короткой стрижки, с которой Питт появился весной, артист отрастил волосы, вернувшись к своему естественному оттенку с легкой проседью. Новый образ он впервые продемонстрировал в Лос-Анджелесе, а затем — на специальном показе фильма «F1» 12 октября, где появился в джинсовом комплекте и ярко-зеленых кроссовках.

28 октября Питта заметили на четвертой игре Мировой серии бейсбола вместе с басистом Red Hot Chili Peppers. Его волосы стали еще длиннее, а в светлых прядях отчетливо виднелись серебристые ноты.

Поклонники отметили, что нынешний стиль актера напоминает его культовый образ лейтенанта Олдо Рейна из «Бесславных ублюдков» — с густыми, мужественными усами и немного небрежными волосами.

Как бы то ни было, история причесок актера продолжает развиваться — и, судя по всему, поклонникам еще не раз предстоит увидеть новые «волосатые» эксперименты Брэда Питта.

