В ходе протестов в Танзании погибли сотни человек 2 2.11.2025, 16:12

Фото: Reuters

Ситуация в стране обострилась после президентских и парламентских выборов.

Европейский Союз выразил «крайнюю обеспокоенность» в связи с резким обострением внутриполитической ситуации после президентских и парламентских выборов в Танзании и сообщениями о большом числе погибших участников протестов. «ЕС призывает власти проявлять максимальную сдержанность для сохранения человеческих жизней», - заявила в воскресенье, 2 ноября, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Она указала на отсутствие равных условий для различных политических сил, участвовавших в выборах, а также сообщения о похищениях, исчезновениях и насилии в отношении противников властей, передает DW.

«ЕС призывает к освобождению всех задержанных политиков и проведению прозрачного и справедливого судебного разбирательства над арестованными на прочной правовой основе, а также к быстрому и тщательному расследованию всех зарегистрированных случаев похищений, исчезновений и насилия», - заявила Каллас.

В Брюсселе подчеркнули давнее партнерство ЕС с Танзанией в соответствии с совместными обязательствами и призвали правительство этой восточноафриканской страны продолжать усилия по созданию полноценной многопартийной системы. В частности, власти должны «вести открытый и инклюзивный диалог со всеми заинтересованными сторонами», в том числе с оппозицией и гражданским обществом, в целях достижения примирения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также выразил «глубокую обеспокоенность» в связи с сообщениями о большом числе погибших и раненых в Танзании.

Накануне по государственному телевидению Танзании объявили окончательные результаты выборов, согласно которым президент Самия Сулуху Хасан получила 97,66% голосов, победив во всех округах, и переизбрана на высший государственный пост. Крупнейшая оппозиционная партия "Чадема", отстраненная от участия в выборах и призвавшая граждан бойкотировать голосование, заявила, что не признает официальные результаты.

Представитель партии «Чадема» Джон Китока назвал результаты выборов «насмешкой над демократическим процессом» и призвал к проведению новых выборов.

Оппозиция также заявила, что в ходе протестов, начавшихся после выборов, погибли не менее 800 человек. Источники AFP в правоохранительных органах и дипломатических кругах в Дар-эс-Саламе подтвердили, что число погибших достигло сотен человек и может составить по всей стране примерно 700-800 человек.

Правозащитные организации еще до выборов обвиняли президента Сулуху Хасан в «волне террора», обращая внимание на многочисленные похищения людей. В апреле был арестован лидер партии «Чадема» Тунду Лиссу. Суд признал его виновным в государственной измене и приговорил к смертной казни.

Самия Сулуху Хасан вступила в должность президента после смерти бывшего президента Джона Магуфули в 2021 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com