Звезда «Баварии» Кейн может перейти в «Барселону»
- 2.11.2025, 16:15
В этом сезоне английский нападающий забил 15 голов в 22 матчах.
Английский нападающий Гарри Кейн рассматривает возможность уйти из «Баварии» в «Барселону» следующим летом, но примет решение только к концу сезона, пишет Sport.es.
Контракт 32-летнего Кейна с «Баварией», за которую он играет с 2023-го, предусматривает возможность выкупа следующим летом за €65 млн.
В этом сезоне Кейн забил 15 голов в 22 матчах.
В Кейне также заинтересован «Тоттенхэм» и несколько саудовских команд.
В 2022-м в «Барселону» из «Баварии» перешел Роберт Левандовский, который стал одним из лидеров команды.