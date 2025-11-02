закрыть
2 ноября 2025, воскресенье, 17:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Звезда «Баварии» Кейн может перейти в «Барселону»

  • 2.11.2025, 16:15
Звезда «Баварии» Кейн может перейти в «Барселону»
Гарри Кейн
Фото: Getty Images

В этом сезоне английский нападающий забил 15 голов в 22 матчах.

Английский нападающий Гарри Кейн рассматривает возможность уйти из «Баварии» в «Барселону» следующим летом, но примет решение только к концу сезона, пишет Sport.es.

Контракт 32-летнего Кейна с «Баварией», за которую он играет с 2023-го, предусматривает возможность выкупа следующим летом за €65 млн.

В этом сезоне Кейн забил 15 голов в 22 матчах.

В Кейне также заинтересован «Тоттенхэм» и несколько саудовских команд.

В 2022-м в «Барселону» из «Баварии» перешел Роберт Левандовский, который стал одним из лидеров команды.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников