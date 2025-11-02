Звезда «Баварии» Кейн может перейти в «Барселону» 2.11.2025, 16:15

Гарри Кейн

Фото: Getty Images

В этом сезоне английский нападающий забил 15 голов в 22 матчах.

Английский нападающий Гарри Кейн рассматривает возможность уйти из «Баварии» в «Барселону» следующим летом, но примет решение только к концу сезона, пишет Sport.es.

Контракт 32-летнего Кейна с «Баварией», за которую он играет с 2023-го, предусматривает возможность выкупа следующим летом за €65 млн.

В этом сезоне Кейн забил 15 голов в 22 матчах.

В Кейне также заинтересован «Тоттенхэм» и несколько саудовских команд.

В 2022-м в «Барселону» из «Баварии» перешел Роберт Левандовский, который стал одним из лидеров команды.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com