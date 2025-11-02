«И снова хромой диабетик с постоянной одышкой надрывается да пыжится показать, что он не только гигант мысли» 3 2.11.2025, 16:27

2,576

Ну, цирк же реальный.

И сторонникам и противникам Александра Лукашенко бросается в глаза его абсолютно нерациональная, но упорная попытка доказать обществу, что он физически в хорошей форме, пишет в Facebook историк Алесь Пашкевич.

Удивительно, насколько Лукашенко упорно и вопреки всякой рациональности и здравому смыслу цепляется за вчера, и даже за позавчера, пытаясь неизвестно кому доказать, что он до сих пор великан-богатырь в физическом смысле. Будто кто-то не помнит, сколько ему лет, и будто на видео с его участием не видно очевидных проблем со здоровьем.

При этом эти проблемы не обязательно критические. Как по мне, пока еще не похоже, что Лукашенко возьмет и уже завтра умрет или по крайней мере совсем ослабеет. Но ходить ему тяжело, это факт, и другие серьезные болезни есть — тоже.

Однако же для 71‑летнего человека букет болезней — это скорее норма, чем исключение. И даже если человек в принципе в форме, то он в таком возрасте уже бережется, в тот же хоккей уже вряд ли полетит сломя голову играть, даже если ноги не болят.

У Лукашенко же они болят, и даже, как бы ему ни было это непросто, однажды сам признал, что с суставом проблемы, ходить тяжело:

«Я не говорю, что идеально. Ну, иногда прихрамываю, нога болит. Не могут мне сустав починить. Ну, я думаю, для президента это не так страшно. Где не пройдешь, там проедешь».

Ну и вот, казалось бы, сделал этот «каминг-аут» – и гора с плеч, больше не нужно себя мучить, выходя через силу на хоккейную площадку, демонстрируя через мониторы рубку дров целыми кубометрами и другие признаки ненужной в его статусе физической сверхактивности.

Казалось бы, не ходят ноги — то сиди в кресле да командуй оттуда. Но же нет — даже после признания что-то в этой голове клинит, и опять хромой диабетик с постоянной одышкой напрягается да пыжится показать, что он не только гигант мысли, но и может хоть сейчас чуть ли не бежать с молодыми наперегонки.

При том что выглядит не только что ни чуть не убедительно, а, наоборот, просто курьезно. Но окружение явно ему если и осмеливается об этом говорить, то только в стиле «прямо, грубо, по-стариковски».

И вот совсем недавно он сказал будто бы между прочим, но с явным желанием объяснить свое регулярное отсутствие в публичном пространстве по средам и субботам (что также, надо думать, объясняется состоянием здоровья): «Иногда вы мне пишете целую стопку этих документов, бумаг — слушайте, с ума можно сойти. Среду резервируем для того, чтобы все это, что накапливается в течение дней, перечитать. И субботу».

Казалось бы, ну ок, снова-таки сам сказал, что по средам работаю с документами и на публику не выхожу — то пусть бы это и было официальной версией. Все будут заранее знать, что по средам его лица нет в эфире, потому что и быть не должно, одни указы подписанные со свистом летят веером. А чем он там на самом деле в этот день занимается, пусть уж сплетничают, рукопожатие то в любом случае крепкое.

Но нет же, все равно по средам пресс-служба устраивает спектакли, что он будто бы кого-то там принимает с докладами, проводит встречи, вникает в проблемы и дает строгие приказы. Вот только самого его никогда не показывают, а высокие чиновники барабанят про результаты памятных встреч… в антураже своих собственных ведомств. Ну, цирк же реальный…

И самое главное — непонятно на кого это рассчитано даже в пропагандистском смысле.

Его противникам только бальзам на душу смотреть на его слабость, которая тем ярче проявляется и подчеркивается, чем больше он стремится демонстрировать якобы силу. А ябатек этой показухой также не вдохновишь, потому что они же также не слепые. И любят его вовсе не за хоккей и не за Умку рядом на скамейке. Но если кто оторвался от жизни, то уже «мужик что бык: втемяшится в башку какая блажь — колом ее оттудова не выбьешь».

