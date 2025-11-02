Президент Ирана пообещал восстановить все ядерные объекты в стране «с большей силой» 2.11.2025, 16:37

В то же время он подчеркнул, что Тегеран «не намерен создавать ядерное оружие».

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна восстановит свои ядерные объекты «с большей силой», в то же время подчеркнув, что Тегеран «не намерен создавать ядерное оружие».

Об этом пишет Reuters.

Соответствующее заявление Пезешкиан сделал во время визита в Организацию атомной энергии Ирана, где он встретился с руководителями иранской ядерной промышленности.

«Уничтожение зданий и заводов не создаст для нас проблем, мы восстановим их и с большей силой», — сказал иранский президент.

В то же время, он подчеркнул, что ядерная программа Ирана предназначена для сугубо гражданских целей.

«Все это предназначено для решения проблем людей, для болезней, для здоровья людей», — сказал Пезешкиан.

В свою очередь президент США Дональд Трамп ранее предупредил, что отдаст приказ о новых ударах по ядерным объектам Ирана, если Тегеран попытается возобновить работу объектов, которые Соединенные Штаты атаковали в июне.

