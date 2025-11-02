закрыть
2 ноября 2025, воскресенье, 18:06
Рыбак, искавший червей, случайно нашел один из крупнейших серебряных кладов Средневековья

  • 2.11.2025, 17:06
  • 3,024
Иллюстрационное фото

Вес находки составил около шести килограммов.

Рыбак выкапывал червей возле своего летнего домика под Стокгольмом, когда наткнулся на ржавый металлический горшок, набитый серебром. Внутри оказались украшения и тысячи монет. Общий вес находки составил около шести килограммов, пишет BILD.

Археологи установили, что монеты были отчеканены во времена короля Кнута Эриксона, правившего Швецией во второй половине XII века. На них можно различить надпись KANUTUS. По словам экспертов, клад был закопан примерно в XII веке, то есть задолго до основания самого Стокгольма, который появился только в 1252 году.

Представительница стокгольмской администрации София Андерсон заявила, что «это, вероятно, один из крупнейших серебряных кладов Средневековья, когда-либо найденных в Швеции».

По ее словам, в горшке было около 20 тысяч монет, а также редкие «епископские» монеты, отчеканенные церковниками.

Сейчас клад находится у специалистов, занимающихся его очисткой и каталогизацией. Власти решают, в какой музей можно передать находку, а ее автору выплатят компенсацию.

