В лесах Беларуси идет вторая волна осенних опят
- 2.11.2025, 17:12
Первые опята появились в Минской, Витебской и Гомельской областях
В белорусских лесах началась вторая волна осенних опят, пишет портал fishingby.com.
Первая волна опят не порадовала грибников в Беларуси, так как была короткой и не слишком изобильной. Зато уже сейчас грибники обращают внимание на начало второй волны осенних опят.
Как ожидается, массовый сбор осеннего опенка станет возможен уже к концу первой недели ноября. Первые опята уже появились в лесах на Минщине, Витебщине и Гомельщине. Дождливая погода должна поспособствовать распространению опят в лесах.
Грибники делятся, что опята сейчас появляются на вырубках и в лесных прогалинах, произрастая прямо из лесной подстилки. Позднеосенние опята хороши тем, что почти никогда не бывают червивыми.