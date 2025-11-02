закрыть
В лесах Беларуси идет вторая волна осенних опят

  • 2.11.2025, 17:12
  • 1,156
В лесах Беларуси идет вторая волна осенних опят
Иллюстрационное фото

Первые опята появились в Минской, Витебской и Гомельской областях

В белорусских лесах началась вторая волна осенних опят, пишет портал fishingby.com.

Первая волна опят не порадовала грибников в Беларуси, так как была короткой и не слишком изобильной. Зато уже сейчас грибники обращают внимание на начало второй волны осенних опят.

Как ожидается, массовый сбор осеннего опенка станет возможен уже к концу первой недели ноября. Первые опята уже появились в лесах на Минщине, Витебщине и Гомельщине. Дождливая погода должна поспособствовать распространению опят в лесах.

Грибники делятся, что опята сейчас появляются на вырубках и в лесных прогалинах, произрастая прямо из лесной подстилки. Позднеосенние опята хороши тем, что почти никогда не бывают червивыми.

