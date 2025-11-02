Один белорусский рубль продают на аукционе за $78 2.11.2025, 17:24

1,102

Почему так дорого?

Очередной необычный лот из Беларуси на Ebay заметил Myfin.by: сотню копеечных монет пытаются продать за 78 долларов. Причем этот же продавец выставил аналогичный лот и за 689,99 доллара.

Если хотите купить лишь одну копейку, будьте готовы заплатить в районе 2 долларов. Продавец находится в США, обещает доставку за 2-3 дня (она будет стоить дополнительно 5 долларов).

За комментарием портал обратился к нумизмату Сергею Колбуну – вот что он ответил:

– В данном лоте нет ничего эксклюзивного: ни брака, ни специальной серии. Это обычные монеты. Привлекает только то, что они не были в обращении, а также то, что их сразу сто штук. Скорее всего, продавец рассчитывает либо на иностранцев, которые никогда не видели наши копейки, либо рассчитывает на перекупов, которые потом будут продавать их дороже поштучно. Указан адрес отправки – USA. Возможно, высокая цена – из-за того, что эти монеты находятся очень далеко от страны обращения. Но, несмотря на все это, думаю, цена на данный лот непомерно завышена.

