Чехия планирует рекордный набор в армию в 2026 году 2.11.2025, 17:40

Он станет одним из самых высоких показателей за всю ее историю.

Чехия хочет набрать на службу 2250 солдат в следующем году, что станет одним из самых высоких показателей за всю ее историю.

Об этом пишет Radio Prague International.

Как отмечается, чешская армия планирует набрать 2250 солдат в 2026 году. Наибольшее количество новобранцев было зафиксировано в 2006 году, когда в ряды армии вступили 2262 человека.

Целевой показатель на этот год составлял 2100 новых солдат, но в конечном итоге эта цифра, вероятно, превысит 2300.

«Государственный секретарь Министерства обороны утвердил план набора на 2026 год. План устанавливает количество новобранцев на уровне 2250», – Магдалена Гинчикова из пресс-службы Минобороны Чехии.

Она отметила, что цель в 2100 новых солдат была достигнута уже в конце августа.

Как отмечается, в начале этого года в армии насчитывалось 28 285 солдат, включая членов военной полиции, военной разведки и студентов Университета обороны в Брно.

