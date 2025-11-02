закрыть
Впервые в истории пять белорусских хоккеистов сыграли в НХЛ в один игровой день

1
  • 2.11.2025, 17:50
Впервые в истории пять белорусских хоккеистов сыграли в НХЛ в один игровой день

Как провели матчи наши соотечественники.

В ночь с субботы на воскресенье, с 1 на 2 ноября, состоялось историческое для белорусского хоккея событие. Сразу пять наших соотечественников вышли на лед в течение одного игрового дня в чемпионате НХЛ. Правда, все их клубы проиграли.

Первый матч в сезоне провел Алексей Колосов, вышедший на замену в матче «Филадельфии» с «Торонто» (2:5) и не пропустивший ни одной шайбы. «Калгари» Егора Шаранговича уступил «Нэшвиллу» (2:4), а наш нападающий результативными баллами не отметился.

Алексей Протас забросил пятую шайбу в сезоне, однако его «Вашингтон» потерпел четвертое подряд поражение, уступив в серии буллитов «Баффало» (3:4). Артем Левшунов в третьем поединке кряду отметился результативной передачей, но и его «Чикаго» проиграл – 2:3 в овертайме от «Эдмонтона». А «Колорадо» с Ильей Соловьевым на площадке уступил в овертайме «Сан-Хосе» с тем же счетом – 2:3.

