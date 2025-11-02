На Мальдивах запретили курить целому поколению 4 2.11.2025, 18:14

Рожденным после 1 января 2007 года запрещено не только покупать, но и употреблять табак.

Мальдивы начали применять запрет на курение для всех, кто родился после 1 января 2007 года. Таким образом, островное государство в Южной Азии стало единственной страной мира с действующим запретом на табак для целого поколения, пишет The Guardian со ссылкой на местное министерство здравоохранения.

Инициативу выдвинул президент Мальдив Мохамед Муиззу в начале 2025 года, а в силу она вступила 1 ноября. Как заявляют в министерстве, мера направлена на то, чтобы «защитить общественное здоровье и способствовать формированию поколения, свободного от табака».

— Согласно новым положениям, людям, родившимся 1 января 2007 года или позже, запрещено покупать, использовать табачные изделия или продавать их на Мальдивах, — уточнили в ведомстве. — Запрет распространяется на все формы табака, а продавцы обязаны проверять возраст покупателей перед продажей.

Мера также действует для туристов, посещающих островное государство. Мальдивы — это более тысячи крошечных коралловых островов, разбросанных в Индийском океане в районе экватора. Страна известна как направление для элитного туризма.

Как добавили в министерстве, на Мальдивах также действует полный запрет на ввоз, продажу, распространение, хранение и использование электронных сигарет и вейпов. Это ограничение применяется ко всем людям независимо от возраста.

За продажу табачных изделий несовершеннолетнему грозит штраф в 50 тысяч руфий (около 3,2 тысячи долларов), а за использование вейпов — штраф в 5 тысяч руфий (около 320 долларов).

Ранее похожий поколенческий запрет предлагали ввести в Великобритании, но сейчас инициатива все еще проходит законодательный процесс. Первой страной, которая ввела похожий строжайший закон против курения, стала Новая Зеландия: в 2022-м там запретили продажу табака людям 2009 года рождения и младше. Правда, в ноябре 2023-го его уже отменили — меньше чем через год после введения.

