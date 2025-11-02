«Лежат под открытым небом» 4 2.11.2025, 18:23

4,304

Спецназовцы НГУ рассказали о гигантских потерях РФ на Покровском направлении.

Российские оккупационные войска несут огромные потери в живой силе, пытаясь выполнить приказы военного руководства добиться успехов в Покровско-Мирноградской агломерации любой ценой.

Об этом в воскресенье, 2 ноября, рассказали бойцы «Острых козырьков» — второго отдельного отряда Центра специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины (НГУ).

«Просто гигантские потери российской армии под Родинским», — говорится в описании к фото, опубликованных в Telegram-канале подразделения.

По словам бойцов, почти все оккупанты, что на снимках, были уничтожены с помощью дронов.

«Десятки сгоревших или разорванных тел российских солдат лежат под открытым небом на подходах к городу», — отметили в «Острых козырьках».

Украинские защитники отметили, что вражеские войска давят на позиции Сил обороны «просто мясом», тактика или стратегия при этом отсутствуют. По их словам, Россия готова жертвовать тысячами своих военных ради минимального продвижения.

«Поэтому, когда вы видите на картах продвижение врага, то знайте, какую цену платит оккупант за каждый квадратный метр украинской земли», — подчеркнули бойцы подразделения НГУ.

