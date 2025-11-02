закрыть
Банк предупредил, как белорусы могут испортить свои доллары

  • 2.11.2025, 18:30
  • 3,924
Валюту лучше не хранить в бумажных конвертах.

В белорусском банке сказали, как нужно хранить наличные доллары и другую валюту, чтобы купюры не испортились при хранении, сообщает телеграм-канал «Сбер Банк (Беларусь)».

В финучреждении предупредили, что при хранении бумажные деньги могут легко испортиться и в результате потерять свои платежные свойства. Доллары и евро нужно хранить, соблюдая определенные правила.

Так, не следует использовать ленты для перевязки денег. Нельзя хранить деньги во влажных помещениях. И также не стоит складывать деньги в бумажные конверты.

- Самый надежный способ — хранить наличность в финучреждениях, - посоветовали в банке.

В банковских учреждениях купюры хранятся в специальных хранилищах с определенными температурными режимами, а также необходимыми условиями для поддержания сохранности валюты.

