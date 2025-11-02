Банк предупредил, как белорусы могут испортить свои доллары 6 2.11.2025, 18:30

3,924

Валюту лучше не хранить в бумажных конвертах.

В белорусском банке сказали, как нужно хранить наличные доллары и другую валюту, чтобы купюры не испортились при хранении, сообщает телеграм-канал «Сбер Банк (Беларусь)».

В финучреждении предупредили, что при хранении бумажные деньги могут легко испортиться и в результате потерять свои платежные свойства. Доллары и евро нужно хранить, соблюдая определенные правила.

Так, не следует использовать ленты для перевязки денег. Нельзя хранить деньги во влажных помещениях. И также не стоит складывать деньги в бумажные конверты.

- Самый надежный способ — хранить наличность в финучреждениях, - посоветовали в банке.

В банковских учреждениях купюры хранятся в специальных хранилищах с определенными температурными режимами, а также необходимыми условиями для поддержания сохранности валюты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com