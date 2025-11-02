Словакия вводит лимит скорости на тротуарах
- 2.11.2025, 19:29
Пешеходы в шоке.
Власти Словакии решили бороться с аварийностью на тротуарах — теперь там нельзя будет двигаться быстрее 6 километров в час. Закон вызвал бурное обсуждение и множество шуток в сетях и заставил полицию давать объяснения. Легче от этого не стало.
Как сообщает Politico, парламент Словакии принял соответствующую поправку к закону о дорожном движении, которая устанавливает максимально допустимую скорость на тротуарах в населенных пунктах — 6 километров в час.
Согласно первоначальной формулировке, лимит касался пешеходов, велосипедистов, скейтбордистов, а также пользователей самокатов и электросамокатов. По объяснениям властей, мера призвана предотвратить столкновения между пешеходами и теми, кто пользуется легким транспортом.
Однако инициатива вызвала шквал шуток в интернете — люди интересовались, например, оштрафуют ли их, если они побегут за автобусом.
В результате полиция вынуждена была уточнить: пешеходов закон не касается. Вице-президент полиции Ростислав Полакович сообщил, что правило распространяется исключительно на тех, кто пользуется роликами, самокатами, скейтбордами, лыжами и подобными средствами, а также на детей до 10 лет на велосипедах вместе со взрослыми.
Автор поправки, Любомир Важный из левопопулистской партии «Направление — Социальная Демократия» (часть правящей коалиции премьер-министра Роберта Фицо), подчеркнул, что главная цель — повысить безопасность на тротуарах, учитывая рост количества столкновений с участием самокатчиков.
Политик считает, что поправка будет полезна для доказательства нарушений, так как позволит «объективно определить, двигались ли они быстрее, чем допустимо в зонах, предназначенных в первую очередь для пешеходов».
Несмотря на это, оппозиция критикует поправку. По словам Мартина Пекара из партии «Прогрессивная Словакия», опасность для пешеходов создают не самокаты, а автомобили.
«Если хотим меньше аварий, нужно строить велодорожки, а не вводить абсурдные ограничения, которые физически невозможно выполнить. На указанной скорости велосипедист едва может удержать равновесие», — заявил он.
Пока что не понятно, как власти собираются контролировать выполнение этой нормы после ее вступления в силу 1 января 2026 года.