2 ноября 2025, воскресенье, 19:51
Минчанин вызвал милицию на себя

  2.11.2025, 19:32
  • 1,364
Минчанин вызвал милицию на себя

Что он натворил.

Необычная история произошла с 39-летним минчанином, рассказали в милиции.

Мужчина выпил и не сдержался – как говорится, «поймал белочку».

Пришлось вызывать сотрудников правоохранительных органов.

На столичную линию 102 поступило сообщение, что якобы в одном из дворов Московского района происходит нечто опасное.

Речь очевидца была путаной, для разбирательства милиция выехала по адресу. По прибытии сотрудники удивились инциденту.

Было установлено, что нетрезвому 39-летнему заявителю показалось, будто во дворе его дома идут съемки фильма и «по техническим причинам» актриса застряла в припаркованном рядом автомобиле.

Причем актриса несовершеннолетняя.

Чтобы вызволить девушку, минчанин разбил в чужой машине три стекла, а после позвонил в милицию, «настучав» на себя же.

Вот только никакой девушки в салоне не оказалось, потому на горе-героя завели дело за хулиганство.

