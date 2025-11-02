Минчанин вызвал милицию на себя

Минчанин вызвал милицию на себя1
- 2.11.2025, 19:32
- 1,364
Что он натворил.
Необычная история произошла с 39-летним минчанином, рассказали в милиции.
Мужчина выпил и не сдержался – как говорится, «поймал белочку».
Пришлось вызывать сотрудников правоохранительных органов.
На столичную линию 102 поступило сообщение, что якобы в одном из дворов Московского района происходит нечто опасное.
Минчанин разбил стекло в авто. Видео: Милиция Минска pic.twitter.com/K7ETaV8dJh
Речь очевидца была путаной, для разбирательства милиция выехала по адресу. По прибытии сотрудники удивились инциденту.
Было установлено, что нетрезвому 39-летнему заявителю показалось, будто во дворе его дома идут съемки фильма и «по техническим причинам» актриса застряла в припаркованном рядом автомобиле.
Причем актриса несовершеннолетняя.
Чтобы вызволить девушку, минчанин разбил в чужой машине три стекла, а после позвонил в милицию, «настучав» на себя же.
Вот только никакой девушки в салоне не оказалось, потому на горе-героя завели дело за хулиганство.