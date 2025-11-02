Минчанин вызвал милицию на себя 1 2.11.2025, 19:32

Что он натворил.

Необычная история произошла с 39-летним минчанином, рассказали в милиции.

Мужчина выпил и не сдержался – как говорится, «поймал белочку».

Пришлось вызывать сотрудников правоохранительных органов.

На столичную линию 102 поступило сообщение, что якобы в одном из дворов Московского района происходит нечто опасное.

Минчанин разбил стекло в авто. Видео: Милиция Минска pic.twitter.com/K7ETaV8dJh — Фото/Видео (@FotoVid81878667) November 2, 2025

Речь очевидца была путаной, для разбирательства милиция выехала по адресу. По прибытии сотрудники удивились инциденту.

Было установлено, что нетрезвому 39-летнему заявителю показалось, будто во дворе его дома идут съемки фильма и «по техническим причинам» актриса застряла в припаркованном рядом автомобиле.

Причем актриса несовершеннолетняя.

Чтобы вызволить девушку, минчанин разбил в чужой машине три стекла, а после позвонил в милицию, «настучав» на себя же.

Вот только никакой девушки в салоне не оказалось, потому на горе-героя завели дело за хулиганство.

