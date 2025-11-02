закрыть
2 ноября 2025, воскресенье
ОПЕК+ увеличит добычу нефти в декабре

  • 2.11.2025, 19:40
На 137 тысяч баррелей в сутки.

Министры восьми стран ОПЕК+ согласовали увеличение квот на добычу нефти в декабре на 137 тыс. баррелей сутки в декабре. После этого, «с учетом сезонных факторов», они возьмут паузу и не будут увеличивать объемы в течение первого квартала 2026 года, сообщила пресс-служба организации.

«Восемь участвующих стран подтвердили, что сокращение на 1,65 миллиона баррелей в сутки может быть возвращено частично или полностью в зависимости от изменения рыночных условий и постепенно»,— заявили в организации.

Там указали на необходимость «осторожного подхода» к этому вопросу и важность «сохранения полной гибкости» — включая возможность продления паузы или отмены дополнительных добровольных сокращений добычи, в том числе договоренностей о сокращении в 2,2 миллиона баррелей в сутки. Следующая встреча министров состоится 30 ноября.

