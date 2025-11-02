закрыть
Ученые создали универсальную сыворотку против укусов самых опасных змей

3
  • 2.11.2025, 19:55
  • 2,126
Ученые создали универсальную сыворотку против укусов самых опасных змей

Исследование называют настоящим прорывом.

Международная группа исследователей разработала новое поколение противозмеиной сыворотки, способной защитить от укусов почти всех ядовитых змей семейства аспидов, включая черную мамбу, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Результаты работы, опубликованные в журнале Nature, показывают, что созданный препарат успешно защитил мышей от действия яда 17 из 18 видов змей, обитающих в Африке, включая кобр, мамб и ринхалсов. Сыворотка не только предотвращала гибель, но и значительно снижала риск некроза тканей.

Новый антидот основан на так называемых нанотелах — особых антителах, выделенных из альпаки и ламы. Эти молекулы меньше и стабильнее традиционных антител, благодаря чему их проще производить и хранить. Для создания препарата ученые иммуннизировали одно животное каждого вида ядом 18 наиболее опасных змей, затем выбрали восемь наиболее эффективных нанотел и объединили их в один «коктейль».

