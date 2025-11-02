Бальный зал Трампа вызвал бурю обсуждений

Бальный зал Трампа вызвал бурю обсуждений3
Речь идет о масштабном и дорогом проекте.
Недавно представленный президентом США Дональдом Трампом макет нового бального зала Белого дома вызвал бурю обсуждений — и не из-за красоты дизайна. Миниатюрная модель, демонстрирующая замену снесённому Восточному крылу, оказалась полна странных ошибок: окна, «врезающиеся» друг в друга, лестница, упирающаяся в стену, и несоответствия с официальными чертежами, пишет The Verge (перевод — сайт Charter97.org).
На западной стороне модели 11 арочных окон вместо девяти, указанных в проекте, а на южной — лишние колонны и окно. Даже лестницы в макете не совпадают с планом: одна вместо двух.
При этом речь идёт о масштабном и дорогом проекте — зал площадью 90 тысяч квадратных футов обойдётся частным донорам Трампа в $300 млн и превзойдёт по размеру саму резиденцию Белого дома.
Архитекторы указывают, что ошибки в макете — не следствие искусственного интеллекта, а человеческой спешки и халатности. «Это не ИИ, это просто плохая работа людей», — отметил архитектор Пол Прейснер из Университета Иллинойса.
Процесс строительства также вызывает вопросы. Проект продвигается с беспрецедентной скоростью, без обычного одобрения Комиссии изящных искусств, всех членов которой Трамп недавно уволил.
Эксперты полагают, что путаница началась ещё на этапе проетирования — архитекторы не различали старую и новую части здания, создавая иллюзию, будто речь идёт о пристройке, а не о сносе.