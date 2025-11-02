У рыбаков на Припяти кто-то ворует улов
- 2.11.2025, 20:27
Исчезают в основном щуки.
На реке Припять участились случаи воровства рыбы прямо из садков. Как минимум четыре рыбака за последние две недели остались без улова, сообщил портал fishingby.
Один из пострадавших, Иван, рассказал, что потерял таким образом несколько щук. Металлический садок остался на месте, но рыба исчезла бесследно. Ранее у него же сороки украли продукты из пакетов.
Опытные рыбаки объясняют: по всей видимости, воришки – норки. Зверьки развелись на Припяти в большом количестве и ведут себя смело – подходят к людям почти вплотную даже днем. Хотя мелкий хищник не может съесть много рыбы сразу, он ворует ее про запас.
Как защитить улов:
держать рыбу на глубине с помощью кукана
не оставлять улов без присмотра