До +17°С ожидается в Беларуси 3 ноября
- 2.11.2025, 20:53
Пройдут дожди.
В Беларуси 3 ноября прогнозируется дождливая погода. В ночные и утренние часы местами по республике ожидается туман. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. Ночью по северо-западной половине, днем на большей части территории страны возможны дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер южный, днем с переходом на северо-западный умеренный.
Температура воздуха составит ночью 4-10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 8-14 градусов, по югу местами столбики термометров покажут плюс 15-17 градусов.