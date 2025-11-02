В США мужчина стал обладателем $500 тысяч благодаря своей забывчивости 2.11.2025, 21:40

Победитель уже поделился планами на полученный приз.

Житель Огайо стал обладателем крупного лотерейного приза в полмиллиона долларов благодаря собственной забывчивости, пишет UPI.

По словам победителя, он отправился на рынок, чтобы обналичить выигрышный билет на $50. Однако, приехав на место, он с досадой обнаружил, что забыл билет дома. Вместо того чтобы развернуться и поехать обратно, он решил не терять времени зря и купил еще один из той же игры.

Скретч-карту мужчина проверил, не отходя далеко — прямо в своей машине. Каково же было его изумление, когда под защитным слоем оказался выигрыш в размере $500 тысяч.

Победитель уже поделился планами на полученный приз. Он намерен расплатиться с ипотекой, приобрести новый автомобиль и, что самое важное, сократить количество рабочих дней, чтобы уделять больше времени своей семье.

