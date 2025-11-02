закрыть
2 ноября 2025, воскресенье, 23:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне устроили забастовку на Кубе

5
  • 2.11.2025, 22:13
  • 2,720
Россияне устроили забастовку на Кубе

Туристы из РФ протестуют против заселения в другие отели.

В кубинском отеле Los Cactus прошла забастовка с участием 15 российских туристов — из-за урагана «Мелисса» их самолет посадили в Варадеро вместо Ольгина и заселили в гостиницу, где условия оказались хуже. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, туристы уже третьи сутки ночуют на диванах у стойки регистрации и отказываются заселяться в предоставленные номера.

Россияне устроили забастовку после того, как самолет с туристами не смог приземлиться в аэропорту Ольгина из-за разрушений, вызванных ураганом, и был перенаправлен в Варадеро.

«Сначала представители туроператоров (среди «Пегас Туристик») пообещали доставить всех в нужные отели на автобусах, но затем сообщили, что дни отпуска, видимо, придется «кайфовать» в местных гостиницах», — отмечается в сообщении.

25 россиян направили в Los Cactus, но 15 человек отказались заселяться. По их словам, предложенная гостиница оказалась в полтора раза дешевле оплаченных отелей, а также вызвала нарекания из-за антисанитарии и наличия тараканов.

Туристы намерены продолжать забастовки до тех пор, пока их не разместят в ранее забронированных отелях. Сейчас они находятся в лобби Los Cactus, жалуются на нехватку еды и отсутствие условий для отдыха.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников