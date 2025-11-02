закрыть
2 ноября 2025, воскресенье
Зеленский оценил ситуацию под Покровском

Президент Украины заслушал доклады военных.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 ноября заслушал доклады военных по ситуации на фронте, в частности на Покровском направлении есть результаты в уничтожении российских захватчиков. Об этом говорится в обращении главы государства.

«Фронт — были сегодня доклады военных. Прежде всего внимание Покровскому направлению, есть результаты в уничтожении оккупанта. Особенно отмечу подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады», - отметил Зеленский.

Отдельно он выразил благодарность ряду подразделений за эффективные активные действия как в районах Покровска, так и в районах Купянска.

«Также благодарю воинов Сил специальных операций, спецназовцев Военной службы правопорядка, Национальной полиции, СБУ и разведки за эффективные активные действия как в районах Покровска, так и в районах Купянска. Благодарю за качественную боевую работу на Донетчине воинов 1-го отдельного штурмового полка. За огневую поддержку в районах Покровска благодарю 55-ю отдельную артиллерийскую бригаду. Также за бои в Купянске и рядом с городом благодарю подразделения 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады – молодцы, воины! Девяносто третья отдельная механизированная – Константиновское направление – спасибо, ребята! И еще Ореховское направление, 65-я отдельная механизированная бригада – спасибо вам», - подчеркнул президент.

Также глава государства поблагодарил воинов Сил обороны Украины, Службы безопасности Украины и разведки за «дальнобойные санкции против России».

