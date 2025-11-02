«Этот пикап теперь выглядит как бархатные сапожки» 1 2.11.2025, 22:35

1,214

Минчанка гоняет на ярком «Барби-форде».

Вы могли видеть по Минску этот ярко-розовый пикап Ford F-150. За его рулем — миниатюрная девушка. Екатерина рассказала av.by, как стала хозяйкой запоминающегося авто.

«Барби-форд» — первая машина Екатерины.

«История покупки этого F-150 не совсем обычная. Дело в том, что я не планировала сдавать на права, а тем более покупать пикап. Но вмешался супруг. Он ярый фанат ретротехники и активный участник клуба «Вядроўнікі», — рассказывает она журналистам.

— Пока не получила водительское удостоверение, два года ездила с мужем в путешествия практически каждые выходные. В какой-то момент набралась смелости и отправилась в автошколу. А когда до сдачи экзамена в ГАИ оставался месяц, мы начали выбирать мне авто.

Рассматривали что-то вроде Cadillac Escalade III или Jeep Wrangler.

Эти машины казались мне понятными в управлении и обслуживании. Да и внешне нравились. Однажды приехали за советом к знакомому механику, а он, вопреки всему, предложил… вот этого «малыша»!

Сначала моя реакция была шоковой! «Какой же это абсурд!» — сразу подумала я. Но через неделю пришла к мысли, что это как минимум необычно! Внедорожников и кроссоверов у нас в стране много, а вот такой Ford — один!»

Сделка состоялась в 2023 году. Сумму девушка не называет. Сейчас пикап той же модели и того же года выпуска (1997) в родной окраске можно найти за $20 000.

«Машина была черно-красной и с какими-то черепами. Мне такой образ не нравился. И однажды в голову пришла мысль: «А что, если сделать Ford розовым?» Короче, я закатала его в покрытие Raptor! И, как сказал маляр, этот пикап теперь выглядит как бархатные сапожки. Цена вопроса — 2 500 долларов».

Под капотом у авто — бензиновый V8 объемом 4,6 л и мощностью 231 л. с.

«Мотор полностью оригинальный. После покупки мы в нем ничего не меняли. Все родное! Из доработок, кроме цвета, можно назвать только то, что нам пришлось переделать рессоры и хабы, чтобы стало проще пользоваться полным приводом. В основном машина ездит на заднем приводе, но, если это необходимо, можно подключить и полный! Тогда этот Ford выберется из любой лужи».

В кабине пикапа… котики. Оказывается, хозяйка решила доработать интерьер.

«Здесь стоит салон от Dodge. Чтобы мне было комфортнее ездить, поднимали сиденье, ставили специальный блок. Сделали это потому, что из-за невысокого роста я буквально ничего не видела, когда в первый раз села за руль».

На розовом Ford F-150 Екатерина ездит постоянно. Однако теплые отношения между девушкой и пикапом сложились не сразу. После автошколы ей фактически пришлось переучиваться, чтобы приспособиться к большой машине.

«После приобретения авто я продолжила свои поездки с мужем, но теперь уже в роли водителя! И это совсем другие эмоции и впечатления. За два года путешествий по выходным я наездила более 15 000 км. Мы объехали всю Беларусь!

Кроме путешествий по стране, успела съездить на F-150 в Москву и Санкт-Петербург. А в планах — еще более далекие поездки!»

Топливный бак у пикапа огромный — 125 литров. По городу он расходует 17—18 л/100 км, на трассе — около 14 л (даже если сильно не гнать).

В месяц в среднем на топливо девушка тратит около 700 рублей.

«На этой машине комфортно ехать со скоростью до 110 км/ч, но я разгонялась и до 140, но это уже не ее стихия».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com