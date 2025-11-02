закрыть
2 ноября 2025, воскресенье, 23:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия больше не нужна ни Пекину, ни Вашингтону

2
  • Андрей Коваленко
  • 2.11.2025, 22:48
  • 2,190
Россия больше не нужна ни Пекину, ни Вашингтону

Ее козыри сгорели в один день.

Похоже, Китай и США решили не воевать между собой, а зарабатывать вместе. Трамп и Си Цзиньпин подписывают однолетнее торговое соглашение о редкоземельных металлах и снижении пошлин, а параллельно говорят об «общем завершении войны в Украине».

В переводе дипломатии это означает – Россия больше не нужна ни Пекину, ни Вашингтону. Ее козыри – дешевые ресурсы – сгорели в один день.

Трамп прямо заявил: «Мы будем работать вместе, чтобы прекратить войну между РФ и Украиной». А Си назвал курс Трампа «сделать Америку снова великой» общей целью с «возрождением Китая».

Они не враги – они партнеры. И это для Москвы – катастрофа.

Пока Путин запускает ракеты, реальные договоренности о будущем миропорядке принимаются без него.

Китай теперь имеет стимул торговать с Америкой, а не поддерживать токсическую войну Кремля. Если Пекин и Вашингтон найдут новую формулу сосуществования, РФ просто останется за пределами цивилизованного мира, в вечной роли сырьевого придатка, но ситуативного.

Андрей Коваленко, Telegram

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников