Россия больше не нужна ни Пекину, ни Вашингтону 2 Андрей Коваленко

2.11.2025, 22:48

2,190

Ее козыри сгорели в один день.

Похоже, Китай и США решили не воевать между собой, а зарабатывать вместе. Трамп и Си Цзиньпин подписывают однолетнее торговое соглашение о редкоземельных металлах и снижении пошлин, а параллельно говорят об «общем завершении войны в Украине».

В переводе дипломатии это означает – Россия больше не нужна ни Пекину, ни Вашингтону. Ее козыри – дешевые ресурсы – сгорели в один день.

Трамп прямо заявил: «Мы будем работать вместе, чтобы прекратить войну между РФ и Украиной». А Си назвал курс Трампа «сделать Америку снова великой» общей целью с «возрождением Китая».

Они не враги – они партнеры. И это для Москвы – катастрофа.

Пока Путин запускает ракеты, реальные договоренности о будущем миропорядке принимаются без него.

Китай теперь имеет стимул торговать с Америкой, а не поддерживать токсическую войну Кремля. Если Пекин и Вашингтон найдут новую формулу сосуществования, РФ просто останется за пределами цивилизованного мира, в вечной роли сырьевого придатка, но ситуативного.

Андрей Коваленко, Telegram

