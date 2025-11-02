СМИ: В Тегеране осталось воды на две недели 2.11.2025, 23:02

В Иране – историческая засуха.

Государственные СМИ Ирана в воскресенье предупредили, что основной источник питьевой воды Тегерана может иссякнуть в течение двух недель из-за исторической засухи, передают «Детали».

Плотина Карадж (Амира Кабира), одна из пяти, обеспечивающих столицу Ирана питьевой водой, «содержит всего 14 миллионов кубометров воды, что составляет восемь процентов от ее ёмкости», заявил директор Тегеранской водопроводной компании Бехзад Парса. По его словам, этого объема хватит для того, чтобы обеспечивать столицу пресной водой еще две недели.

Уровень воды в остальных водохранилища также крайне низок. Бехзад Парса заявил, что приток воды в плотины Тегерана сократился на 43 процента по сравнению с предыдущим водным годом.

Информационное агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции, сообщило 1 ноября, что этим летом полностью или частично высохли девять крупных озер и водно-болотных угодий в Иране, включая озера Урмия, Бахтеган, Паришан, Джазмурьян, Гавхуни, Хамун, Махарлу, Ташк и Хозе-Солтан в Куме, пишет Iran International.

Нынешний водный кризис является результатом не одного года засухи, а скорее результатом десятилетий неправильного управления, чрезмерного строительства плотин и отсутствия плана по адаптации к нехватке воды, отмечает издание.

Эксперты предупреждают, что призывы к «политике жесткой экономии» без реформирования системы управления водными ресурсами, обеспечения прозрачности данных, восстановления водоносных горизонтов, контроля за незаконной добычей и сокращения дорогостоящего потребления сельскохозяйственной продукции лишь отложат кризис до следующего сезона.

