Дроны атакуют оккупированный Шахтерск
- 2.11.2025, 23:15
Раздаются взрывы возле нефтебазы.
В оккупированном Шахтерске Донецкой области прогремели взрывы. Под ударом находится нефтебаза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые каналы.
Сообщается о громких взрывах во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области. Нам городом зафиксированы дроны-камикадзе.
По информации мониторинговых каналов, были прилеты по нефтебазе. На опубликованных видео слышны мощные взрывы и яркое зарево, которое было видно на большое расстояние.
В российских пабликах пишут со ссылкой на администрацию Шахтерска, что в результате атаки дронов-камикадзе разрушений, погибших и пострадавших якобы нет.