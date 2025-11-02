Дроны атакуют оккупированный Шахтерск 2.11.2025, 23:15

Раздаются взрывы возле нефтебазы.

В оккупированном Шахтерске Донецкой области прогремели взрывы. Под ударом находится нефтебаза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые каналы.

Сообщается о громких взрывах во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области. Нам городом зафиксированы дроны-камикадзе.

По информации мониторинговых каналов, были прилеты по нефтебазе. На опубликованных видео слышны мощные взрывы и яркое зарево, которое было видно на большое расстояние.

В российских пабликах пишут со ссылкой на администрацию Шахтерска, что в результате атаки дронов-камикадзе разрушений, погибших и пострадавших якобы нет.

