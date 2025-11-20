Дочь бывшего президента ЮАР обманом вербовала африканцев в армию РФ 5 20.11.2025, 8:23

5,800

Дудузила Зума-Самбудла

Она уверяла их, что те «закончат там курсы подготовки телохранителей».

Дудузила Зума-Самбудла, дочь бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы, вербовала мужчин из этой страны и Ботсваны для участия в составе армии страны-агрессора РФ в войне против Украины.

Об этом сообщило 19 ноября агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

По их информации Зума-Самбудла, имея статус депутат парламента ЮАР, завербовала около 20 молодых мужчин, которые еще в июле 2025 года отправились в Россию. Она уверяла их, что те «закончат там курсы подготовки телохранителей», а в будущем работать в партии ее отца Умконто ве сизве (Копье нации — ред.), рассказали агентству источники, среди которых есть родственники завербованных.

Причем дочь Зума говорила вербуемым, что сама «прошла такие же курсы».

По словам родственников некоторых из этих молодых африканцев, те подписали военные контракты, написанные полностью на русском языке, затем были отправлены на фронт в Украине и уже в августе с ними была утрачена какая-либо связь.

Как напоминает агентство, дочь экс-президента Зумы ранее была связана с российскими кампаниями в социальных сетях. Более того, она публиковала в соцсети X сообщения в поддержку диктатора России Владимира Путина, показывала свои фото из поездки по РФ, а также снимки своего отца с Путиным.

