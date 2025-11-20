Украинские СМИ ответили на безумие «гидролога» Лукашенко 15 20.11.2025, 14:48

Можно ли повернуть Припять вспять.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко провел совещание с чиновниками по программе развития белорусского Полесья до 2030 года. Главным вызовом назвали засуху, бороться с которой, как придумал Лукашенко, нужно поворачивая в обратном направлении русло Припяти, ведь, в его фантазиях, украинцы этой рекой якобы не пользуются. Как и Днепром, пишет украинское издание ukranews.com.

«Куда уходят эти воды? Было бы хорошо, если бы Украина использовала днепровские воды полностью... Эти воды идут в море. Так почему мы сегодня не думаем, что эту воду нужно “возвращать обратно”, когда нужно и куда нужно», – рассуждал новоиспеченный «гидролог» Лукашенко.

На пути амбициозного проекта стоят три досадных момента:

нет плана;

нет денег;

нет истока реки.

Оказывается, более-менее вменяемые идеи по борьбе с засухой от чиновников таки звучали. Сам Лукашенко рассказал, что председатель Гомельского облисполкома предлагал вернуться к теме Днепровско-Бугских каналов.

«Когда он сделал это предложение, у меня потемнело в глазах. Потому что у нас просто нет столько денег», – признался Лукашенко.

Система каналов на Полесье соединяет Днепр с рекой Вислой, впадающей в Балтийское море. Согласно проекту восстановления этого водного пути под названием Е-40, который финансово поддерживал Европейский Союз, он мог бы перевозить до 6 миллионов тонн грузов ежегодно. Но война в Украине и разрыв экономических связей между Беларусью и Польшей заморозили реализацию проекта, напоминает украинское издание «Крым.Реалии».

Кроме отсутствия идей и денег, вишенкой на торте становится сама география. Припять берет начало в Украине – вблизи села Голядин Ковельского района Волынской области. Правобережные притоки текут преимущественно по территории Украины, левобережные – Беларуси.

Река имеет хорошо развитую гидрографическую сетку – около 10,5 тысячи рек и ручьев.

Еще и не историк

Из всего, казалось бы, бесконечного перечня профессий, которыми, по его собственным заверениям, овладел Лукашенко и которые давно стали мемами в сети, стезя историка его, кажется, все же обошла стороной.

Мир уже видел печальный прецедент «разворота сибирских рек». Это была масштабная советская идея 1960–1980-х годов, предусматривавшая частичное перенаправление воды из крупных рек Западной Сибири на юг – в засушливые регионы Средней Азии и Казахстана. Речь шла прежде всего о реках: Обь, Иртыш, Тобол, Ишим.

План предусматривал сооружение гигантской системы каналов, водохранилищ и насосных станций, чтобы изменить естественный сток и «вернуть» часть северных вод в направлении Арала и степей. В конце 1980-х от идеи отказались, прежде всего из-за колоссальных затрат. Выражение «поворот сибирских рек» стало фразеологизмом, означающим расточительность и нереалистичные планы.

Откуда такие идеи

Использование воды как рычага политического влияния – не новая идея, анализирует в своей работе 2019 года магистр политологии Тарас Попов. Он приводит пример Днепра, 80% воды которого поступает именно из верховья реки.

Если предположить, по его мнению, что Московщина найдет возможность повторить опыт Турции или Эфиопии по взятию под контроль водостока на своей территории путем строительства плотины или другими способами, теоретически это приведет к существенным экологическим и экономическим последствиям.

Собственно, такие идеи неоднократно высказывал московский неонацист Владимир Жириновский, правда, в то время еще не существовало боевых украинских дронов, да и вообще мир был другим. По мнению политолога, Москва уже неоднократно доказывала способность ради политического давления внедрять экономически невыгодные проекты. Однако выгоднее это будет делать не на своей территории, а сделать еще и экологическим полигоном Беларусь, рассуждал тогда Попов.

«...если Москва достигнет своей цели и поглотит ее, то такой проект целесообразнее будет реализовывать на белорусской территории, ведь в любом случае значительные территории должны быть затоплены в случае реализации проекта, а это лучше делать на территории вассала, чем на своей».

«Как один из вариантов агрессивных действий, в дополнение или вместо перекрытия самого Днепра, РФ могла бы построить целый ряд меньших объектов, перекрыв важные притоки Днепра, которые тоже начинаются на территории РФ – большой левый приток, реку Десну, и меньшие притоки: Сейм, Псел и Ворсклу. А также правый приток – реку Припять, которая берет начало в Украине, но протекает в основном по территории Беларуси и впадает в Днепр на украино-белорусской границе. Таким образом Россия может нанести несколько малых ударов с разных направлений по водной безопасности Украины», – анализировал мир образца 2019 года политолог.

