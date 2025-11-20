закрыть
21 ноября 2025, пятница, 15:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси анонсировали карточный «шатдаун»

3
  • 20.11.2025, 11:58
  • 13,860
В Беларуси анонсировали карточный «шатдаун»

Он продлится пять часов.

Белорусский оператор «Банковский процессинговый центр» 22 ноября на пять часов выключит карточную платежную систему, заметил сайт «Белорусы и рынок».

Для удобства большинства пользователей это будет сделано ночью – с 00:00 до 05:00. А связано отключение с тем, что на сетевом оборудовании центра будет проводиться технологические работы

«В промежуток времени с 00:00 до 05:00 возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра», - говорится в сообщении БПЦ.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип