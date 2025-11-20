В Беларуси анонсировали карточный «шатдаун» 3 20.11.2025, 11:58

13,860

Он продлится пять часов.

Белорусский оператор «Банковский процессинговый центр» 22 ноября на пять часов выключит карточную платежную систему, заметил сайт «Белорусы и рынок».

Для удобства большинства пользователей это будет сделано ночью – с 00:00 до 05:00. А связано отключение с тем, что на сетевом оборудовании центра будет проводиться технологические работы

«В промежуток времени с 00:00 до 05:00 возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра», - говорится в сообщении БПЦ.

