Глупый план 6 Сергей Фурса

20.11.2025, 9:27

8,246

Сергей Фурса

Ничего так не объединяет украинцев, как желание набить рожу Путину.

Уиткофф съел очередной чебурек, результатом чего оказался очередной гениальный план завершения войны, который удивительно похож на требования Лаврова, после которых последний был послан Рубио.

Россияне сделали очередной заход на попытку продать Трампу идею капитуляции Украины. Опять европейцам придется обрывать телефоны, а кому-то может и в гольф сыграть придется. Пытаясь вправить все обратно.

Интересно, что некоторые голоса в головах говорят, что сейчас удачное время втюхать это Украине, потому что Зеленский ослаблен коррупционным скандалом.

Зеленский действительно ослаблен. И политический кризис действительно существует.

Но чем слабее Зеленский, тем труднее ему было бы продать украинцам любой план мира. Поэтому сейчас худшее время пропихивать московские желания. По крайней мере если вы действительно хотите получить результат. Такой план мог бы быть продан украинцам только в момент, когда уровень доверия к власти зашкаливает а рейтинг близок к 100 процентам. А этого уже никогда не будет.

Может это, конечно, хитрый план Путина. Очередной. Еще больше раскачать ситуацию и усилить политический кризис.

Но это не очень умный план. Как и все планы Путина.

И да, многие украинские политики сейчас давят на Зеленского. Но все эти люди, кроме некоторых маргинальных персонажей, никогда не примут план «от чебурека». И такое внешнее давление может скорее консолидировать украинскую власть, чем раскачать лодку. Потому что ничего так не объединяет украинцев, как желание набить рожу Путину.

Поэтому судьба этого плана - повторить предыдущие планы «от чебурека». Но нервы будут...

Сергей Фурса, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com