«Воспитатель отчитывала дочку словами «бессовестная» и «нахалка»

иллюстративное фото

В детском саду под Могилевом вспыхнул конфликт.

Валентина живет в агрогородке в пригороде Могилева. В начале сентября ее дочь София, которой на тот момент было 2,6 года, пошла в ясли. Адаптация ребенка, по словам обратившейся в редакцию женщины, проходила неплохо: малышка не капризничала и была в хорошем настроении. Ситуация изменилась через пару недель, когда София, по словам ее мамы, уже на подъезде к садику начинала плакать и жаловаться на то, что там ее «ругают и бьют».

25 сентября я сама лично слышала, как воспитатель повышенным тоном отчитывает дочку со словами: «Я тебя прибью сейчас! Где горшок?! Бессовестная! Наглая!»», — рассказала Валентина и в качестве доказательства своих слов прислала в редакцию аудиозапись. После эту ситуацию разбирали на уровне облисполкома, и факт оскорбления ребенка воспитателем подтвердился. Подробности истории — в материале onliner.by.

(Имена героев материала изменены.)

Мама девочки: «Воспитатель мне нравилась»

Особенность маленьких населенных пунктов состоит в том, что там все друг друга знают. Когда Валентина отдавала Софию в детский сад, то, уверяет, была спокойна: воспитатель, работающая в ясельной группе, была хорошей знакомой, имела положительные характеристики.

В садик, по словам собеседницы, малышка стала ходить со второго сентября. Сначала ее оставляли на час или полтора, постепенно увеличивая время. Недели через три девочка уже могла оставаться до дневного сна, но ходить в садик стала неохотно, плакала.

Поначалу Валентина списывала это на адаптацию: мол, дочка поняла, что мама может уходить надолго, и стала более чувствительно относиться к ситуации.

— 22 сентября я пришла в детский сад, чтобы забрать дочку до сна. В раздевалке группы услышала, как воспитатель ругает какого-то ребенка со словами «девочек тут не обижают», а после что-то похожее на хлопок или удар по руке. Я напряглась и после этого случая стала внимательнее относиться к поведению своего ребенка и к атмосфере в садике в целом. На следующий день, 23 сентября, София пошла в садик уже со слезами и сказала (а она у меня прекрасно разговаривает), что ее там «ругают». Спрашиваю, кто ее там ругает. Говорит: «Тетя Катя» — это она так воспитателя называет, потому что она наша знакомая. Спрашиваю: «А как она тебя ругает?», а дочка отвечает: «По попе бьет». В этот день, правда, София не жаловалась.

Инцидент, который и стал поводом для обращения матери к заведующей детским садом и в облисполком, произошел в четверг, 25 сентября.

— Около 11 часов я пришла в группу, чтобы забрать Софию домой. В раздевалке услышала, как этот воспитатель ругает мою дочь за то, что она справила нужду не на горшок, а в белье. И как только я это услышала, включила у себя на телефоне диктофон. «Я тебя прибью сейчас! Где горшок?! Бессовестная! Наглая! … », говорила эмоционально воспитатель (аудиозапись есть в редакции. — Прим. Onlíner).

Валентина уверяет, что до инцидента «вообще никаких вопросов» к педагогу у нее не было.

— Первое время я наблюдала за прогулками: воспитатель максимально устраивала, казалась вовлеченной в процесс. Я была очень довольна. Но в последнюю неделю педагог по непонятным для нас причинам поменял свое отношение к ребенку.

По словам собеседницы, ее дочь к моменту поступления в ясельную группу еще не полностью освоила горшок: не просилась «по большим делам». И в первый же день посещения из-за этого случилась «авария». Мама малышки также не скрывает того, что случай был не единичным.

— Мне рассказывала об этом воспитатель, причем максимально спокойно и корректно, говорила, что все хорошо, просто приносите сменную одежду. Изначально даже заведующая мне говорила: «Не переживайте: через пару недель ребенок научится ходить в туалет на горшок». И я спокойно ее отпускала.

После инцидента Валентина не пыталась поговорить с педагогом, а сразу направилась к заведующей. Попасть на прием к руководителю у собеседницы получилось лишь на следующий день.

— Обрисовала заведующей ситуацию, она пообещала разобраться. Поскольку вплоть до понедельника, 29 сентября, была тишина, я написала сообщение в родительский чат, где без подробностей рассказала о том, что произошло, и спросила у родителей, наблюдали ли они что-то подобное у своих детей. Кто-то написал, что тоже заметил изменения в поведении ребенка, кто-то отмалчивался. Позже стало известно, что на этого воспитателя уже была подана жалоба в райисполком.

Во вторник, 30 сентября, всех родителей ясельной группы, куда ходит дочь Валентины, пригласили на собрание. Заведующая детским садом извинилась перед присутствующими за поступок педагога и, чтобы в дальнейшем избежать подобных конфликтов, предложила установить в группе камеру видеонаблюдения. После взяла слово та самая педагог, которая отчитала маленькую Софию.

— Она сразу же перешла к вопросам о том, что в таком возрасте должны уметь дети, и я, понимая, что извинений не будет, встала и пошла к заведующей писать заявление на отчисление. На следующий день, когда я пришла в группу за вещами дочери, воспитатель отдала их, и на этом все. Если бы она извинилась, то я бы оставила ребенка в этом детском саду. Но из меня сделали непонятно кого…

Облисполком: «Объяснительные записки подтверждают факт оскорбления, но отрицают насилие»

Валентина также обратилась в Могилевский облисполком. В конце октября ей пришел ответ, где говорилось, что «с воспитателя дошкольного образования и помощника воспитателя были взяты пояснительные записки, в которых они подтверждают факт оскорбления, но отрицают физическое насилие в отношении детей».

Сообщалось, что 30 сентября на родительском собрании в первой младшей группе «был проведен устный опрос о том, замечали ли родители изменения в поведении детей, внешние признаки физического насилия. Все родители дали отрицательный ответ. Кроме того, родителям было предложено написать согласие на установку видеокамеры в группе в целях безопасности детей, а также предложена замена воспитателя с ноября 2025 года».

Из ответа следует, что с воспитателем, отругавшим маленькую Софию, была проведена беседа и «ею была повторно изучена должностная инструкция воспитателя дошкольного образования».

«За нетактичное поведение с воспитанниками, родителями (законными представителями) воспитатель привлечена к дисциплинарному взысканию в виде снижения премии», — говорится в ответе облисполкома. Там же упоминается о том, что «педагог работает 37 лет в системе образования, 17 из которых — с дошкольниками» и имеет положительные характеристики, в число которых входят компетентность, широкий кругозор. «Эмоциональна, внимательна, добра по отношению к каждому ребенку», — написано в документе.

А что говорят в детском саду?

Журналисты также попросили прокомментировать инцидент заведующую детским садом. По ее словам, в группе, где произошел инцидент, с ноября работает другой педагог.

— Не знаю, что вам даже сказать. С воспитателем была проведена беседа, она была вновь ознакомлена с должностной инструкцией.

— Если опираться на инструкцию, должен ли воспитатель ясельной группы обучать детей пользоваться горшком?

— В основном детки уже приходят подготовленными. Конечно, им помогают воспитатель и его помощник: их присаживают (на горшок), напоминают и переспрашивают лишний раз, чтобы детки были чистенькими. Ситуация, которая произошла, неприятная, и я тоже очень расстроилась.

— Есть ли у вас камеры в других группах и будут ли устанавливать в ясельной?

— В других группах камер нет. Камеру было предложено установить только в ясельной группе, но для этого нужно согласие всех родителей. Пока подписались 9 или 10 человек из 12. Также на установку камеры были согласны бывший педагог (у нынешнего еще не успела уточнить) и помощник воспитателя.

По словам руководителя учреждения, установка камеры видеонаблюдения позволила бы в дальнейшем избежать подобных инцидентов. Доступ к видеоматериалам, по ее словам, будет только у администрации детского сада.

После инцидента прошло почти два месяца. Пока мама водит маленькую Софию в центр раннего развития. В детский сад малышку планируют отдать уже в следующем учебном году, и, скорее всего, это будет другое учреждение.

— После этой истории София боялась ходить в туалет, у нее был тремор, она плакала. Мне потребовалось время, чтобы всю эту ситуацию перенаправить в позитивное русло. Благо сейчас такой возраст, что они все быстро забывают.

