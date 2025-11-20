Сенатор Грэм: Трамп одобрил «сокрушительные санкции» против России 8 20.11.2025, 9:42

Линдси Грэм

Фото: Reuters

Белый дом одобрил законопроект о «сокрушительных санкциях» против России, заявил сенатор Линдси Грэм. По его словам, администрация президента США уведомила его об этом несколько часов назад, передает CNN. Также он уверяет, что президент США Дональд Трамп лично просил продвинуть в Конгрессе этот законопроект.

Законопроект, о котором идет речь, позволит Трампу по своему усмотрению вводить вторичные санкции и пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ и уран. Его предложили в апреле сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. По словам Грэма, за ввод санкций выступает большинство демократов и республиканцев в Конгрессе.

Сенаторы планировали принять меры до саммита G7, который проходил в середине июня 2025 года, но продвижение законопроекта временно приостановили на фоне заявлений Трампа об урегулировании войны России против Украины.

