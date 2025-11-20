Лукашенко повторяет глупые советские затеи 9 20.11.2025, 10:26

6,026

В СССР уже пытались повернуть реки вспять.

Лукашенко 18 ноября провел совещание с чиновниками по обсуждению программы развития белорусского Полесья до 2030 года. Программой будет руководить Михаил Русый, представитель Лукашенко в Брестской области.

По данным БЕЛТА, среди прочего, Лукашенко обратил внимание на водные ресурсы главной водной артерии Полесья – реки Припять, на территории Украины впадающей в Днепр.

«Куда идут эти воды? Было бы хорошо, если бы Украина использовала днепровские воды полностью… Эти воды уходят в море. Так почему мы сегодня не думаем, что эту воду нужно «возвращать назад», когда нужно и куда нужно», – сказал Лукашенко на совещании.

По словам Лукашенко, руководство Гомельской области ранее предлагало ему вернуться к теме Днепровско-Бугских каналов, и он поручил председателю Гомельского облисполкома Ивану Крупко внести соответствующее предложение.

«Когда он сделал это предложение, у меня потемнело в глазах. Потому что у нас просто нет столько денег», – сказал Александр Лукашенко.

Система каналов на Полесье соединяет Днепр с рекой Вислой, впадающей в Балтийское море, пишет «Крым.Реалии». Согласно проекту восстановления этого водного пути под названием Е-40, финансово поддерживаемого Европейским Союзом, он мог бы перевозить до 6 миллионов тонн грузов ежегодно, но война в Украине и разрыв экономических связей между Беларусью и Польшей заморозили реализацию проекта.

Проект поворота сибирских рек на юг пыталось воплотить управление Советского Союза сначала 1980-х годов, ссылаясь на потребность в аква ресурсах для сельского хозяйства республик Центральной Азии.

Проект требовал чрезвычайных финансовых вложений, которых страна уже не имела, а также угрожал катастрофическими последствиями для природы Сибири, но власти начали его реализовывать. Растратив огромные средства, проект окончательно остановили с приходом к власти в СССР Михаила Горбачева.

Выражение «поворот сибирских рек» стало примером расточительства советской власти.

