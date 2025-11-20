Стало известно, как мошенники обманули Z-певицу Долину 36 20.11.2025, 10:36

19,490

Лариса Долина

Всего у нее выманили около 4 миллионов долларов.

Известная российская Z-певица Лариса Долина 19 ноября рассказала в суде подробности того, как стала жертвой крупной мошеннической схемы. В суд она прибыла в сопровождении бойцов спецназа, так как ранее получала угрозы, пишет «Коммерсант».

Певица сообщила, что мошенники, выдавая себя за сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга, убедили ее, что за ее деньгами и недвижимостью охотятся «преступники». Они ввели ее в заблуждение, заставив перевести все сбережения на «безопасные счета», занять дополнительные суммы и даже продать свою квартиру. Долина была уверена, что это часть «спецоперации» под контролем спецслужб, и не говорила об этом даже близким — мошенники запретили.

Деньги от продажи квартиры она передала злоумышленникам — часть наличными, часть через банковские переводы. Значительные суммы она передавала Анжеле Цырульниковой — одной из обвиняемых — лично и через помощника, используя заранее оговоренные «пароли».

Следствие установило, что мошенническая группа заранее подготовилась: нашла людей для оформления карт, обналичивания средств и создания криптокошельков, куда и шли деньги.

В результате Долина потеряла 175 миллионов рублей (около 2,16 миллиона долларов) и квартиру стоимостью 138 миллионов рублей (около 1,7 миллиона долларов), которую ей позже вернули через суд.

После слушаний певица не стала разговаривать с журналистами и покинула здание через служебный вход.

Ранее Долина, член партии «Единая Россия», поддержала войну с Украиной, за что оказалась под санкциями Киева.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com