Сколько стоят билеты из Минска в Вильнюс 6 20.11.2025, 10:47

5,602

Ночью Литва открыла границу.

Ночью 20 ноября возобновилась работа пунктов пропуска «Бенякони» (Шальчининкай) и «Каменный Лог» («Мядининкай») на границе Беларуси и Литвы. Они были закрыты три недели.

Первые автомобили пересекли границу уже в час ночи по минскому времени. Пограничники и пропагандисты не упустили возможности записать сюжеты о том, как «люди делятся позитивными эмоциями» и «рады возможности вновь пересекать границу».

Впрочем, перевозчики оптимистично начали подготовку заранее – уже за день-два до официального решения и белорусские, и литовские компании начали продавать билеты на предстоящие рейсы, пишет «Салiдарнасць».

Сколько стоят билеты? Доехать из Минска в Вильнюс на автобусе «Минсктранса» обойдется в 250 белорусских рублей, с Eurolines – 270, рейсы в Каунас – 300 белорусских рублей, добраться в Ригу через Вильнюс можно за 240 рублей. Билеты еще есть даже на сегодняшнее число.

По состоянию на 9 часов утра, по данным Госпогранкомитета Беларуси, в «Беняконях» ждут выезда в ЕС 355 грузовых автомобилей, в «Каменном Логе» — 570. Автобусов и легковых авто в очереди нет. На въезде в Беларусь, судя по кадрам с онлайн-камер, практически пусто.

Теперь на границах Беларуси с европейскими странами действуют семь наземных пунктов пропуска: четыре с Польшей, два с Литвой и один с Латвией.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com