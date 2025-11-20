Ученые назвали напиток долгожителей 12 20.11.2025, 10:56

У него уникальные свойства.

Немецкие исследователи сообщили о новом факторе долголетия, связанном с регулярным употреблением натурального кофе. По данным университета имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе, длительное наблюдение за группой добровольцев позволило выявить выраженный защитный эффект напитка при умеренном и постоянном употреблении, пишет «Курсор».

В рамках масштабного исследования, продолжавшегося 12 лет, ученые анализировали влияние различных сортов натурального кофе на организм человека. В выборку вошли мужчины и женщины разных возрастных категорий, которые ежедневно употребляли напиток в разных количествах. Специалистов особенно интересовали долгосрочные изменения в состоянии здоровья и динамика развития хронических заболеваний.

По результатам наблюдений выяснилось, что люди, которые регулярно пьют кофе, статистически реже сталкиваются с преждевременной смертью. Исследователи связывают этот эффект с высоким содержанием антиоксидантов в кофейных зернах. Эти соединения препятствуют разрушительным окислительным процессам в клетках, которые считаются одной из ключевых причин развития тяжелых патологий, включая различные виды онкологических заболеваний, атеросклероз и сердечно-сосудистые расстройства. Кроме того, антиоксиданты помогают замедлить процессы преждевременного старения.

Отдельное внимание ученые уделили количеству напитка, которое можно считать безопасным. По их словам, чрезмерное употребление кофе не усиливает положительный эффект и может, напротив, создать дополнительную нагрузку на организм. Речь идет прежде всего о нарушениях сна, повышенном уровне тревожности и возможном воздействии на сердечный ритм.

Специалисты подчеркивают, что умеренность остается ключевым условием. По предварительным данным исследования, наиболее выраженный положительный эффект наблюдается у людей, которые выпивают от одной до трех чашек натурального кофе в день. Ученые планируют продолжить работу, чтобы установить более точные механизмы влияния кофе на здоровье и определить оптимальные безопасные нормы для разных возрастных групп.

