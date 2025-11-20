Под Брестом заметили поезд «призрачного гонщика» 5 20.11.2025, 14:18

Что случилось?

В TikTok завирусилось видео поезда «призрачного гонщика», который сняли под Брестом. Ролик с пассажирским составом, из которого валит столб огненных искр, меньше чем за сутки набрал почти 400 тыс. просмотров и полтысячи комментариев, пишет Telegraf.news.

Автор ролика не уточнил, когда был снят ролик, подписав свой пост очень кратко: «Дизель поезд Малорита-Брест». Однако в комментариях отозвались и другие очевидцы событий. Один из зрителей заявил, что на кадрах - поезд Лунинец-Брест.

«Я ехал во втором вагоне, пошли искры завоняло гарью и вырубился свет, вроде целыми доехали», - написал мужчина, уточнив, что события происходили вечером 18 ноября, на подъезде к станции «Брест Центральный».

Многим зрителям увиденное напомнило атмосферу американского фантастического фильма 2007 года об антигерое из вселенной Marvel. «Призрачный гонщик за руль сел». «Машинист - призрачный гонщик из БЖД» - писали комментаторы.

Прочие усмотрели аналогии с другими фантастическими киносагами: кто-то предположил, что на кадрах поезд Брест - Мордор, кто-то - что это поезд в Хогвартс.

«Нет, разве Вы не видали, что в Брест мчится Дед Мороз. Ёлку, то установили на площади», - поспорила с ними ещё одна зрительница.

Впрочем, нашли их те, что заявил, что для «тех, кто в теме» увиденное - «не редкость». По их словам, именно так со стороны выглядит прожиг сажевого фильтра на современных дизельных поездах.

«Нормальное явление, там вроде 24 цилиндра, пару форсунок отказали, не распыляли, а лили топливо при больших оборотах, в выхлопной сажа пропиталась солярой, пыхнуло 3-5 минут и самоочистка. Обороты двигателя меньше нужно было сделать чтоб погасло», - пояснил один из зрителей.

Прожиг сажевого фильтра (DPF) - это процесс принудительного выжигания сажи, которая накапливается в фильтре, за счёт повышения температуры выхлопных газов. Используется в тех дизельных поездах, в которых установлены системы фильтрации для снижения вредных выбросов.

