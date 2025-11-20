В Тернополе под завалами многоэтажки до сих пор ищут 22 человека

В Тернополе под завалами многоэтажки до сих пор ищут 22 человека3
Поисковая операция продолжается, известно о 26 погибших.
В Тернополе на месте удара России в ночь на 19 ноября до сих пор продолжается поисково-спасательная операция. Неизвестно о местонахождении 22 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
«Всю ночь наши спасатели работали в Тернополе, и поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор. Неизвестно о местонахождении 22 человек - их поиск продолжается», - сообщил Зеленский.
По его словам, к работам привлечено более 230 спасателей из девяти регионов Украины.
На отдельных участках можно работать только вручную из-за сильных разрушений и раздробленности конструкций. Это затрудняет поиск.
По состоянию на сейчас известно о 26 погибших, и среди них трое детей.
«Я благодарю всех наших людей, которые работают на месте почти сутки напролет. Спасатели, медики, полицейские - спасибо каждому и каждой. Сверхважно, что в такие тяжелые дни, несмотря на все атаки России, весь террор, наши люди всегда знают, что могут рассчитывать на спасение и помощь», - отметил президент.