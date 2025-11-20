Украинский дипломат: У этого плана нет шансов 2 20.11.2025, 11:48

Александр Хара

Войну могут остановить только ВСУ.

В США появились сообщения о том, что Дональд Трамп подготовил собственный план завершения войны в Украине. По данным американских СМИ, документ может включать как элементы давления на союзников Кремля, так и предложения по переговорам. Киев, по информации Axios, назвал его «капитуляционным» и отверг и отверг.

Что стоит за новой «мирной инициативой» Трампа? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским дипломатом и политологом, директором Центра оборонных стратегий Александром Харой:

— Есть такая шутка о том, что если есть кубики, на которых написано «Ж», «O», «П», «A», то никак другое слово ты построить не можешь. Это попытка найти решение проблемы, которая не находит решения. Сейчас американцы четко поняли, что война России против Украины — это не только про Украину, это и про европейскую безопасность. Но сама постановка вопроса о том, что Дмитриев и Уиткофф разговаривают об Украине, Европе, европейской безопасности и о каких-то гарантиях России, — она нежизнеспособна. Там нет ни украинцев, нет там и европейцев. И, соответственно, такой план не может сработать, потому что не учитываются жизненно важные интересы как Украины, так и Европы. Это самое главное.

Второе — мне кажется, нужно быть очень наивным человеком, чтобы говорить о каких-то гарантиях безопасности России. Россия напала на Украину, Россия напала на Грузию, Россия присутствует в Ливии, недавно была в Сирии, в Центрально-Африканской Республике, в Буркина-Фасо, в Судане и так далее. Ну уж точно эти страны не угрожали РФ, и это никак не связано ни с НАТО, ни с Европейским союзом, ни с Соединенными Штатами.

Поэтому у них есть наивное восприятие, что России есть какая-то угроза. Я уже не говорю о том, что сами европейцы признают, что они не готовы к войне с РФ, и им нужно от нескольких лет, чтобы подготовиться к тому, чтобы воевать с россиянами. И, соответственно, они этого не хотят, а хотят сдерживать Россию. Поэтому сама мысль включать гарантии безопасности России, по-моему, абсурдна в своем основании. Какой бы там план ни был, основанный на «успехе» Трампа на Ближнем Востоке (а мы видим, что война там притихла, но она не завершилась), и вот этот «успех» теперь хотят перенести на Украину, на Европу. Мне кажется, это наивно.

— Какие меры давления на Кремль Трамп может использовать, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров? Можно ли считать угрозу 500-процентных пошлин частью этого давления?

— Конечно. Попытка угроз со стороны Трампа тарифами провалилась. Во-первых, россияне прекрасно понимали, что Трамп не хочет этого делать, а хочет каких-то переговоров. Мы же видели, что встреча на Аляске была для россиян как раз той возможностью, чтобы отложить эти возможные санкции. Они дали какие-то позитивные сигналы, но результатов саммита позитивных не оказалось: Россия ни на какие уступки не пошла.

Есть ли у американцев возможность давления? Конечно, есть. И мы видели, что когда были две российские крупнейшие компании, ответственные за половину экспорта нефти, под санкциями. Мы видели, что и Индия, и Китай (по крайней мере крупнейшие их компании) под страхом вторичных санкций свернули свое сотрудничество. То есть есть энергетическая составляющая.

А вторая составляющая — это финансовые санкции по отношению к внешнему долгу и так далее. Тут еще остается у американцев достаточно большой рычаг влияния. Они, в принципе, могли бы пойти на это, но это была бы эскалация со стороны Вашингтона. Они так смотрят на это. А вот попытаются, по большому счету, предложить Путину такой вариант, где он сохраняет свое лицо и остается с теми оккупированными территориями, которые он захватил.

— Как Украина воспримет появление этого плана: как угрозу, как шанс или как еще один инструмент давления на Россию?

— Абсолютно никаких шансов нет. Пока у России есть ресурсы, она не остановится. Мне пришла в голову такая метафора: путинская Россия — это как обезьяна, которая схватила Украину, а Украина — как кокосовый орех. И она не может вытянуть свою руку с этим орехом из решетки. И она зависла. Трамп пытается помочь РФ, вместо того чтобы помочь Украине добить эту «тварюку».

Украина не имеет никаких иллюзий, что мир с Россией в ближайшее время возможен. Возможно прекращение огня на какое-то время. И, как по мне, вероятнее именно прекращение огня. И это будет связано не с Трампом, а с Силами обороны Украины, которые уничтожают российскую энергетику. То есть тогда Путин, как рациональный игрок, естественно, тоже будет стремиться остановиться или, по крайней мере, пойти на прекращение огня, чтобы сохранить энергетику.

