У МТЗ будет новый директор

У МТЗ будет новый директор8
- 20.11.2025, 11:54
Его кандидатуру согласовал Лукашенко.
Александр Лукашенко дал согласие на назначение генеральным директором ОАО «Минский тракторный завод» Тараса Мурога.
До настоящего времени Тарас Мурог занимал пост генерального директора ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
Отметим, Минский тракторный завод (МТЗ) уже несколько лет находится в тяжелом положении.
В последнее время минское предприятие привлекает к себе внимание выпуском топоров и минеральной воды.