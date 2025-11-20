В Бресте возле многоэтажки обнаружили целую колонию летучих мышей 5 20.11.2025, 12:12

Эксперты предполагают, что животных выгнали из зимовки.

Вчера в TikTok завирусилось видео, где возле одной из многоэтажек Бреста прямо на земле лежат десятки летучих мышей. Часть животных, судя по всему, уже погибла, часть — еще двигалась и пыталась сбиться в кучу, издавая жалобный писк. Мы связались с экспертом и выяснили, что могло случиться и почему летучие мыши оказались в таком количестве рядом с жилым домом.

«Что это за явление?» — задается вопросом голос за кадром, снимая на смартфон лежащих на земле летучих мышей. С этим же вопросом Onlíner обратился к сотруднику лаборатории молекулярной зоологии НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси и создателю реабилитационного центра «КажанаПоліс» Алексею Шпаку.

— Сразу скажу, что это «рыжая вечерница» — не краснокнижный, но охраняемый законом вид летучих мышей. В настоящий момент они устраиваются на зимовку и могут зимовать в разного рода прохладных полостях. Вероятнее всего, целая колония мышей (около сотни) спряталась за обшивкой чьего-нибудь балкона — это частое явление.

Собеседник предположил, что хозяева квартиры могли обнаружить животных, допустим, во время ремонта балкона, и выбросить их на улицу. Но так делать было нельзя.

— Данный случай можно рассматривать как правонарушение, безвозвратное изъятие диких животных из природы. Это предполагает административную ответственность. Если не ошибаюсь, несколько базовых величин за одну особь.

— Животных можно еще спасти?

— Видео вчерашнее, и, скорее всего, они погибли.

Известно, что в Бресте есть волонтеры и, возможно, они успели среагировать на видео и спасти часть животных. Если мы что-то узнаем об этом, напишем продолжение.

