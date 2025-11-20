Европа ответила на «мирный план» США 5 20.11.2025, 12:11

Без ЕС и Украины невозможно завершить войну.

Украина и Европа должны участвовать в любых усилиях в рамках плана по прекращению российской военной агрессии, уверена верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Только в этом случае возможен успех мирного плана по Украине, заявила глава европейской дипломатии журналистам в Брюсселе в четверг, 20 ноября, комментируя сообщения о новых усилиях администрации президента США Дональда Трампа по прекращению развязанной Москвой войны, пишет «Немецкая волна».

Выступая перед заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран, она подчеркнула, что Евросоюз приветствует «любые усилия» по достижению «долгосрочного мира» в Украине. Каллас также напомнила, что в этой войне есть «агрессор и жертва».

Глава МИД Польши Радослав Сикорский также заявил, что в Европе приветствуют усилия по достижению мира. «Но на карту, конечно, поставлена безопасность Европы. Поэтому мы рассчитываем, что с нами будут консультироваться», — сказал он. Сикорский также призвал не ограничивать возможности Украины на самооборону, а вводить ограничения против агрессора.

В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что миру препятствует Россия и её президент Владимир Путин. По его словам, украинцы не желают капитуляции, а Европа хочет достичь справедливого мира в Украине, уже четвёртый год обороняющейся от полномасштабного вторжения РФ. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес также исключил возможность реализации мирного плана по Украине без участия Европы.

Между тем глава ведомства федерального канцлера Германии Торстен Фрай критически отозвался о новом предложении Белого дома о мирном урегулировании в Украине. «Похоже, что Путин тем самым может достичь военных целей, которых ему не удалось достичь на поле боя. И это, безусловно, будет неприемлемым результатом», — заявил он.

