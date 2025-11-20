закрыть
Украинцы сделали это впервые

14
  • Виктор Андрусив
  • 20.11.2025, 12:19
  • 15,660
Украинцы сделали это впервые

Нация может собой гордиться.

Украинцы могут гордиться собой. Несмотря на очень горькую коварную измену в высших эшалонах власти, нация продемонстрировала мудрость. Никто не побежал валить власть, не произошел раскол.

Мудрость продемонстрирована на разных уровнях: от оппозиции до военных - все понимают кто враг, и что в первую очередь. И надо сказать, что такая мудрость демонстрируется украинцами впервые в истории.

К сожалению, нам придется услышать еще не одну горькую новость по этому коррупционному делу. И с отвращением придется принять это, потому что остановить надо россиян. Потому что надо думать о своих, о тех, кто в окопах, на рубежах. Сначала они.

Эта мудрость нас спасет. Большинство великих наций формировались именно в таких сложных испытаниях. И мы его проходим и пройдем.

А сейчас стиснуть зубы и сражаться.

Виктор Андрусив, Telegram

