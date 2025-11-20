Украинцы сделали это впервые 14 Виктор Андрусив

20.11.2025, 12:19

15,660

Нация может собой гордиться.

Украинцы могут гордиться собой. Несмотря на очень горькую коварную измену в высших эшалонах власти, нация продемонстрировала мудрость. Никто не побежал валить власть, не произошел раскол.

Мудрость продемонстрирована на разных уровнях: от оппозиции до военных - все понимают кто враг, и что в первую очередь. И надо сказать, что такая мудрость демонстрируется украинцами впервые в истории.

К сожалению, нам придется услышать еще не одну горькую новость по этому коррупционному делу. И с отвращением придется принять это, потому что остановить надо россиян. Потому что надо думать о своих, о тех, кто в окопах, на рубежах. Сначала они.

Эта мудрость нас спасет. Большинство великих наций формировались именно в таких сложных испытаниях. И мы его проходим и пройдем.

А сейчас стиснуть зубы и сражаться.

Виктор Андрусив, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com