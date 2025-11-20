Украинцы сделали это впервые

Украинцы сделали это впервые14
- Виктор Андрусив
- 20.11.2025, 12:19
- 15,660
Нация может собой гордиться.
Украинцы могут гордиться собой. Несмотря на очень горькую коварную измену в высших эшалонах власти, нация продемонстрировала мудрость. Никто не побежал валить власть, не произошел раскол.
Мудрость продемонстрирована на разных уровнях: от оппозиции до военных - все понимают кто враг, и что в первую очередь. И надо сказать, что такая мудрость демонстрируется украинцами впервые в истории.
К сожалению, нам придется услышать еще не одну горькую новость по этому коррупционному делу. И с отвращением придется принять это, потому что остановить надо россиян. Потому что надо думать о своих, о тех, кто в окопах, на рубежах. Сначала они.
Эта мудрость нас спасет. Большинство великих наций формировались именно в таких сложных испытаниях. И мы его проходим и пройдем.
А сейчас стиснуть зубы и сражаться.
Виктор Андрусив, Telegram