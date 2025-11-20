В Беларуси обвалилось строительство жилья

В Беларуси обвалилось строительство жилья6
- 20.11.2025, 12:25
- 3,750
Зафиксировано трехкратное падение.
Согласно данным Белстата, в октябре в Беларуси было возведено 2,4 тыс. новых квартир. Это в три раза меньше, чем месяцем ранее.
Пока самым провальным с точки зрения объемов (1,5 тыс. квартир) является август, подсчитал Office Life.
По другим месяцам объем построенного жилья распределился так: в июле было построено 2,6 тыс. квартир, в июне — 7 тыс., мае — 1,9 тыс., апреле — 1,8 тыс., марте — 4,6 тыс., феврале — 2,3 тыс., а в январе — 2,4 тыс.
Всего по итогам января-октября 2025 года организациями всех форм собственности построено 33,7 тыс. новых квартир и введено в эксплуатацию 3 218,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.