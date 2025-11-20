Украина ответит Лукашенко 8 Telegram-канал «Письма к дочери»

20.11.2025, 12:34

Фото: AFP

Любой фонтан можно заткнуть.

У кое-кого снова есть план. И заметь, не просто план, а снова бизнес-план. Кое-кто сказал, что надо повернуть реки вспять. Ну не все реки сразу, конечно. Кое-кто же не фантазер какой, а серьезный человек. Поэтому сказал, что надо начать с Припяти.

Потому что действительно же какая-то бесхозяйственность получается. Мало того, что украинцы в своем Днепре пользуются нашей припятской водой совершенно бесплатно, так вода, которой они не попользовались, бесполезно утекает в Черное море. А могла бы приносить большую пользу отечественному сельскому хозяйству.

И вообще, ты заметила, как кое-кто в последнее время фонтанирует идеями. А то некоторые злые люди клевещут, понимаешь, что старый стал, нового придумать не может. А вот не надо клеветать. Потому что есть еще у кое-кого порох… где бы он у него там ни был. Кое-кто такое может нафантазировать, до чего мы с тобой в жизни бы не дофантазировались.

И заметь, кое-кто же не просто так фонтанирует фантазиями. Кое-кто предлагает конкретный бизнес-план. Четкий, как швейцарские часы.

Добывать биткоины, построить вторую атомную станцию, отправлять в Литву сигареты воздушными шарами, воздух в Европу продавать. Вот чего тут непонятного? Бери и делай.

С продажей воздуха при современном состоянии науки есть, правда, некоторые технические сложности. Но ничего страшного. Если они не хотят покупать наш воздух, так кое-кто может им этот воздух испортить. Вот хотя бы той же добычей биткоинов.

Биткоин сейчас, правда, как раз дешевеет. Поэтому если майнить биткоины на государственном уровне, то потеряешь больше, чем заработал. Но зато будет куда девать лишнее электричество.

С воздушными шарами получилось, правда, неловко. Но зато погранпереходы сегодня уже открыли. Если бы воздушных шаров не было, их бы, конечно, и не закрывали. Но тогда открывать было бы нечего. И в чем тогда был бы смысл жизни?

Как гласит древняя китайская мудрость, тот, кому не закрывали границу, не познал радостей конструктивного дипломатического диалога. Кое-кто этого диалога, правда, так и не познал, но радость от открытия погранпереходов у него уже никто не отнимет.

А если повернуть Припять вспять, то в жизни сразу появится много новых смыслов. Сначала закапываешь много денег, а потом преодолеваешь последствия экологической катастрофы.

Не говоря уже о перспективах украинского ассиметричного ответа. Потому что, как ни крути, а Припять к нам втекает с украинской территории.

Но никто, конечно, ничего никуда поворачивать не будет. Кое-кто, может, и повернул бы, но уровень его современного технического развития не позволяет. Поэтому чего не скажешь в шутейном разговоре?

Тут же весь смысл идеи не в содержании, а в том, чтобы ею фонтанировать. И если ничего содержательного придумать не получается, то приходится фонтанировать тем, что есть.

Но я что тебе хочу сказать? Никакой фонтан не поздно заткнуть.

